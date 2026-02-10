146 locuri de muncă vacante în județul Dolj. Oferte pentru toate nivelurile de studii

Conform datelor furnizate de agenții economici, 146 de locuri de muncă sunt disponibile în județul Dolj, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj.

Oferta acoperă toate nivelurile de pregătire:

24 locuri pentru persoanele cu studii superioare , printre care: Operator la mașini-unelte cu comandă numerică Programator de sistem informatic Medic specialist, medic stomatolog Kinetoterapeut Inginer electrician, inginer construcții civile, industriale și agricole Specialist resurse umane, expert accesare fonduri europene Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing sau management Operator sunet, formator, șef serviciu instituție publică

, printre care: 85 locuri pentru persoanele cu studii profesionale/liceale/postliceale , printre care: Șef serviciu în construcții Muncitor necalificat la demolarea clădirilor sau la amenajări (zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet) Mecanic auto, electrician de întreținere și reparații Operator date, administrator societate comercială Șofer autoturisme și camionete, patiser, asistent maternal Lucrător pentru amenajarea terenurilor sportive, operator prelucrare peliculă

, printre care: Restul locurilor de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale , precum: Agent de securitate, paznic, femeie de serviciu Conducător auto transport rutier de mărfuri Lucrător pentru salubrizare căi publice, manipulant mărfuri Montator placaje interioare și exterioare, vânzător Lucrător bucătărie, ajutor bucătar, ucenic Muncitor necalificat în industria confecțiilor

, precum:

Unde găsești oferta completă

Oferta locurilor de muncă vacante în județul Dolj este actualizată în timp real și poate fi consultată pe site-ul oficial:

www.anofm.ro/AJOFM Dolj → secțiunea Persoane fizice / Locuri de muncă vacante.

