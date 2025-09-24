(VIDEO) Incendii de vegetație uscată în mai multe localitaţi din Dolj

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj intervin, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea a patru incendii de vegetație uscată, izbucnite pe raza următoarelor localități:

• Bechet – Lişteava

• Vârtop – Plopșor

• Galiciuica

• Maglavit

În zona Bechet – Listeava, incendiul pe o suprafață de peste 20 de hectare

În zona Bechet – Listeava, incendiul se manifestă pe o suprafață de peste 20 de hectare, în apropierea marginii drumului, ceea ce determină un risc crescut de extindere către zonele de circulație și obiective din apropiere. Intervenția este îngreunată de vântul puternic, care favorizează propagarea flăcărilor, potrivit ISU Dolj.

Suprafețele afectate în celelalte zone sunt, de asemenea, semnificative, iar echipajele operative acționează cu promptitudine pentru limitarea extinderii incendiilor, protejarea gospodăriilor și a mediului înconjurător.

Recomandările pompierilor pentru populație:

• Nu utilizați focul deschis (arderea vegetației, resturilor menajere etc.) în perioadele secetoase sau în apropierea culturilor, pădurilor ori a drumurilor publice;

• Supravegheați permanent orice activitate care implică focul în aer liber și asigurați mijloace de stingere în apropiere;

• Nu aruncați la întâmplare mucuri de țigară în zonele cu vegetație uscată;

• Anunțați imediat incendiile sau începuturile de incendii la numărul unic de urgență 112;

• Respectați indicațiile autorităților și nu vă apropiați de zonele în care se manifestă incendiile;

• Evitați blocarea căilor de acces pentru autospecialele de intervenție.

Pompierii doljeni sunt la datorie și acționează cu toate resursele disponibile pentru stingerea incendiilor. Misiunile sunt în plină desfășurare, iar situația este atent monitorizată.

