Ilie Bolojan: Am convenit un deficit cu care România să închidă anul de 8,4% din PIB

Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri o conferință de presă la Palatul Victoria, în cadrul căreia a prezentat concluziile vizitei la Bruxelles, dar și detalii privind rectificarea bugetară și alte proiecte aflate pe agenda Guvernului.

În urma discuțiilor purtate cu oficialii europeni, seful Executivului a anunțat că România și-a asumat o nouă țintă de deficit bugetar, stabilită la 8,4% din PIB.

„Aceasta înseamnă că efectele scontate ale pachetelor fiscale și de măsuri economice trebuie să fie între 0,6% și 0,7% din PIB”, a precizat premierul, conform ziare.com.

„Sunt dator cu o informare legată de întâlnirea de la Bruxelles. Am avut trei întâlniri, două cu reprezentanții comunității de români din Belgia și o întâlnire cu europarlamentarii coaliției. Am avut o întâlnire cu preoții ortodocși din Belgia, acolo unde avem o comunitate mare de români. De asemenea, am participat la o slujbă la o biserică neoprotestantă pentru a înțelege problemele comunității române din Belgia, să vedem cum îi putem ajuta.

„Cu europarlamentarii coaliției am vorbit despre principalele probleme și cum putem ajuta“

Cu europarlamentarii coaliției am vorbit despre principalele probleme și cum putem ajuta. Luni, am avut trei întâlniri importante cu comisarii europeni. Subiectele discutate sunt legate de aspecte foarte importante – la întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate subiecte legate de buget și PNRR.

În baza discuțiilor din săptămânile premergătoare dintre echipele tehnice, am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB, asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 mld. lei, adică 32 mld. euro. Asta înseamnă că efectele scontate ale pachetelor adoptate să fie de aprox. 0,6-0,7 din PIB, asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe câteva luni iar prin anualizare se diminuează mult.

Dacă respectăm anul acesta, anul viitor am putea să ne apropiem de puțin peste 6% din PIB și să intrăm într-o traiectorie normală în care cheltuielile primare să scadă constant“, a spus Ilie Bolojan.

Rectificarea bugetară reprezintă una dintre cele mai sensibile teme pentru actuala guvernare

Potrivit acestuia, rectificarea bugetară reprezintă una dintre cele mai sensibile teme pentru actuala guvernare, având în vedere necesarul ridicat solicitat de ministere. Bolojan a subliniat că Executivul va trebui să prioritizeze proiectele esențiale și să identifice resurse suplimentare pentru a asigura atât funcționarea instituțiilor publice, cât și continuarea investițiilor.

Totodată, premierul a punctat că discuțiile de la Bruxelles au vizat și angajamentele României privind reformele asumate prin PNRR, în special cele legate de eficientizarea administrației și de atragerea fondurilor europene.

Citeşte şi: Zeci de români, expulzați din Marea Britanie