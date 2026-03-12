(Video) Olt: Un camion de marfă a lovit un autoturism staționat, pe Drumul Expres 12 Craiova – Pitești

Traficul rutier a fost oprit pe Drumul Expres 12 (DEX 12), pe sensul Craiova – Pitești, după ce un camion de marfă a lovit un autoturism staționat.

Evenimentul rutier s-a petrecut în această seară, în jurul orei 18.30, în zona localității Milcovu din Deal, județul Olt, la kilometrul 46+250 m.

sursa foto: DRDP Craiova

„MILCOVU DIN DEAL (OT) – Accident rutier. Eroare umană. Partea carosabilă curată și uscată. Pe sensul de mers Craiova – Pitești a avut loc o coliziune între 2 autoturisme. La fața locului se află Poliția, Salvarea si un echipaj de la Drumuri, se estimează reluarea circulației în conditii normale în aproximativ două ore”, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova.

sursa foto: DRDP Craiova

Polițiștii au stabilit că o autoutilitară condusă de un tânăr, de 25 de ani, din municipiul București, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 60 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

