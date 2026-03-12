14.5 C
Craiova
Membri ai clanului Cîrpaci, acuzați că au dus un bărbat în Germania cu forța și l-au obligat să le doneze un rinichi

De Daniela Moise

Doi membri ai familiei de romi Cîrpaci, din Timișoara, sunt urmăriţi penal pentru mai multe infracţiuni după ce l-ar fi obligat pe un bărbat să le doneze un rinichi, amenințând că îi omoară părinţii dacă refuză. Operaţia a avut loc în Germania, iar autorităţile din această ţară şi-au dat seama că la mijloc este vorba de infracţiuni şi au demarat o anchetă.

Autorităţile din Munchen (Germania) au emis un mandat de percheziţii la locuinţa familiei Gradu şi Ileana Cârpaci din Timişoara. În baza acestui mandat, poliţiştii de la Crimă Organizată şi procurorii DIICOT Timişoara au verificat domiciliile celor doi.

Autorităţile germane îi acuză pe cei doi membri ai familiei Cîrpaci că au ţinut în sclavie un bărbat pe care l-au obligat să îşi doneze un rinichi pentru Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală.

Cei doi membrii ai familiei Cîrpaci l-ar fi cazat pe bărbat într-un apartament, i-ar fi luat actele şi l-ar fi izolat de familia din România. După ce l-ar fi pus la muncă în interesul lor şi l-ar fi pus să semneze mai multe contracte, l-ar ameninţat că îi ucid părinţiidacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cârpaci.

Operaţia a avut loc într-un spital din Germania, unde donatorul a declarat că este rudă cu Gradu Cîrpaci, însă după operaţie autorităţile au avut suspiciuni, astfel că au demarat cercetări.

Potrivit surselor citate, cei doi membri ai familiei Cîrpaci nu au fost găsiţi.

Gradu şi Ileana Cîrpaci sunt acum urmăriţi penal pentru infracţiuni de trafic de fiinţe umane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere şi ameninţare.

