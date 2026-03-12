Ministrul Agriculturii va cere Consiliului Concurenței să verifice prețurile la carnea de porc din magazine

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că va implica Consiliul Concurenței în verificarea prețurilor la carnea de porc din magazinele românești. „Nu poți să vinzi la poarta fermei porcul viu cu 4,8 lei, iar la raft să nu găsești carne sub 17–18 lei”, consideră ministrul.

Florin Barbu consideră că prețul la raft ține de „o practică comercială neloială”, astfel că românii ajung să plătească prea mult pentru un kilogram de carne de porc.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat, la AGRO TV, că va cere Consiliului Concurenței să se implice în verificarea situației cărnii de porc.

„Nu poți să vinzi la poarta fermei porcul viu cu 4,8 lei, iar la raft să nu găsești carne sub 17–18 lei”, a afirmat ministrul.

Ce schimbări a propus ministrul

Acesta a explicat că, pentru a contracara această situație, a propus modificări la Directiva 633, în ciuda criticilor pe care le-a primit de la parlamentari USR.

„Eu sunt convins, 100%, că pe acest lanț, între fermier, între abator și magazinul de retail, se realizează o practică comercială neloială”, a mai declarat ministrul Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Acestea vizează limitarea mărcilor proprii ale magazinelor, uniformizarea adaosului comercial pentru aceeași gamă de produse, eliminarea refacturării rabatului și remizelor și reglementarea discount-ului.

