Primăria Craiova anunță reduceri la plata impozitului pe clădiri, terenuri și mașini pentru anumite categorii de cetățeni

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de urgență nr. 9/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative și ținând cont de modificările și completările aduse art. 456, art. 457, art. 464 și art. 469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aducem în atenția contribuabililor următoarele:

Reduceri de la plata impozitului pentru clădirile de domiciliu și terenul aferent

Direcția Impozite și Taxe a procedat la recalcularea impozitelor, în sensul reducerii cu 50%, respectiv 25% a impozitului pentru clădirile de domiciliu și terenurile aferente aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor cu handicap grav și handicap accentuat, și respectiv a reprezentanţilor acestora legali, pe perioada în care îi au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, pentru toți contribuabilii care aveau depuse la organul fiscal documente justificative.

De asemenea, pentru clădirile cu vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, respectiv pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 2026, s-a procedat la recalcularea impozitului pe clădiri în sensul reducerii valorii impozabile cu 15%, respectiv 25%.

Reduceri de la plata impozitului pe mijloace de transport

Pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor cu handicap grav și handicap accentuat, și respectiv a reprezentanţilor acestora legali, pe perioada în care îi au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, ținând cont că reducerea (de 50%, respectiv 25% în funcție de gradul de handicap încadrat) de la plata impozitului pe mijloace de transport se aplică numai pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, cu capacitatea cilindrică mai mică de 2000 cm³.

Contribuabilii care anterior beneficiau de scutiri pentru mijloace de transport cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cm³, sunt rugați, după caz, să se prezinte la organul fiscal în vederea depunerii unei cereri prin care să indice mijlocul de transport ales, cu respectarea prevederilor legale în materie.

În atenția contribuabililor care au achitat impozitele și taxele în cuantum mai mare, anterior modificărilor legislative, vă informăm că pentru sumele achitate în plus se va proceda la:

Compensare, la cerere sau din oficiu, pentru obligații fiscale restante sau viitoare, după caz;

Restituire, în baza unei cererei depuse la organul fiscal.

Cotele adiționale stabilite asupra impozitelor și taxelor locale rămân cele stabilite în 2025

De asemenea, vă facem cunoscut că autoritatea locală va proceda la menținerea nivelului cotelor adiționale stabilite asupra impozitelor și taxelor locale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 496/2025, privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru 2026, dat fiind faptul că nivelul acestora nu a fost majorat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 2026, fiind stabilit la minimul prevăzut de lege în toată această perioadă.

