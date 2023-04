Start la colectare în containerele îngropate. Nu scăpăm de cele de la suprafaţă

De săptămâna viitoare se dă startul utilizării containerelor îngropate, după ani de zile de zbateri din partea autorităţilor pentru a duce la final acest proiect. Însă, chiar şi după o aşteptare atât de lungă, colectarea deşeurilor nu va fi chiar la standardele din străinătate, pe care s-a bătut monedă de când a început implementarea proiectului. Practic, în Craiova va fi un melanj de colectare în containere îngropate şi în containere de suprafaţă. Autorităţile locale fac apel la cetăţeni să colecteze corect, să nu arunce gunoiul lângă container şi să nu blocheze accesul maşinilor de gunoi către aceste platforme.

„Va fi un început foarte greu“

Viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip, a susţinut luni o conferinţă de presă, în cadrul căreia a anunţat finalul proiectului privitor la containerele îngropate. Acesta a fost implementat de Consiliul Judeţean Dolj şi a demarat încă din 2012, fiind parte din Masterplanul de Deșeuri, intitulat Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID). Finanţarea din bani europeni pentru acest proiect a fost obţinută în 2013, iar de atunci au apărut mai multe probleme. Abia după 10 ani de la obţinerea finanţării, craiovenii vor putea folosi, în sfârşit, acest containere. CJ Dolj a finalizat recepţia lucrărilor în februarie anul acesta, iar atunci l-a cedat către primăriei. Containerele îngropate vor fi gestionate tot de către Iridex.

„Am ajuns în punctul final al implementării proiectului SMID, un proiect pe fonduri europene. Deci, vom vedea în Craiova utilizarea de către cetăţeni şi exploatarea de către firma care a câştigat licitaţia a platformelor îngropate. Au fost ani de zile în care s-au executat aceste lucrări de montare a platformelor. Începând cu prima săptămână din mai declanşăm acţiunea de colectare a reziduurilor din aceste containere îngropate. Va fi un început foarte greu, dar încercăm să meargă lucrurile din prima“, a declarata Aurelia Filip, viceprimarul Craiovei.

Ana-Maria Predilă (purtător de cuvânt Iridex), Aurelia Filip (viceprimarul Craiovei) şi Adela Plăcintescu (director ADI ECODOLJ)

Iridex deschide containerele îngropate pe etape

Societatea de salubrizare care se ocupă de acest domeniu în Craiova, Iridex, a preluat şi activitatea legată de containere îngropate. De luni, 1 mai, societatea va începe să deschidă containerele îngropate. Însă, acestea nu se vor deschide toate în acelaşi timp, ci pe etape.

„Lucrăm deja de ceva timp pentru a reuşi să gestionăm acest proiect. O să începem de săptămâna viitoare deschiderea containerelor îngropate şi odată cu asta vom muta din containerele supraterane sau le vom retrage. Vrem să reuşim să informăm populaţia cu privire la felul în care ne vom organiza pentru că este foarte important ca oamenii să înţeleagă cum să colecteze separat în aceste containere. Pentru a fi cât mai eficienţi, atât cu gestionarea lor, cât şi cu partea de informare a oamenilor, am împărţit Craiova în trei mari sectoare pe care vom acţiona etapizat.

Primul sector, cu care vom începe săptămâna viitoare, este zona Craioviţa Nouă – George Enescu – Bulevardul Titulescu şi Brestei. În total, aici este vorba despre 126 de platforme îngropate. În aproximativ două săpămâni vom reuşi să le deschidem pe toate şi să relocăm containere supraterane acolo unde va fi cazul. Zona doi este Brazda lui Novac – Rovine – Lăpuş, iar aici sunt 136 de platforme. Estimăm şi aici două săptămâni, două săptămâni şi jumătate până ce totul va fi gata. În final, va fi zona Calea Bucureşti – Centru – Valea Roşie – 1 Mai, inclusiv câteva platforme în zona Câmpia Islaz – în total 176 de platforme“, a spus Ana Maria Predilă, purtătorul de cuvânt al Iridex.

Nu scăpăm de containerele de suprafaţă

În total, în întreg oraşul există 438 de platforme îngropate, care vor fi funcţionale după aproximativ două luni. Astfel, la 1 iulie ar trebui ca toate platformele cu containere îngropate să fie în totalitate la dispoziţia craiovenilor. Însă, acest lucru nu înseamnă că pe platformele de gunoi nu vor mai exista containere de suprafaţă.

„Containere de tip Easy, metalice, se relochează, se mută în anumite zone din Craiova tocmai pentru ca oamenii să poată colecta separat la orice platformă. Vrem să folosim toată infrastructura pe care Craiova o are la acest capitol. Acolo unde există un singur container îngropat, el va fi destinat deşeurilor reziduale. Lângă el se vor regăsi trei containere de tip suprateran pentru hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă.

În situaţia în care există trei containere îngropate într-o anumită zonă, unul va fi pentru deşeuri reziduale, unul pentru hârtie/carton, altul pentru plastic/metal şi unul suprateran pentru sticlă. Pentru platformele unde există patru containere îngropate, vor fi două situaţii. În unele zone, unul va fi folosit pentru deşeuri reziduale, unul pentru hârtie/carton, unul pentru pentru plastic/metal şi unul pentru sticlă. În alte zone, din cele patru îngropate – două vor fi pentru deşeuri reziduale, unul pentru hârtie/carton, unul pentru pentru plastic/metal, iar la suprafaţă va mai fi un container de tip Easy pentru sticlă“, a mai spus reprezentanta Iridex.

Cum se utilizează containerele îngropate

Autorităţile locale spun că, în perioada următoare, vor exista mai multe echipe în teren, care vor informa cetăţenii despre noutăţile de pe platformele de gunoi. „De subliniat este faptul că se menţine acelaşi sistem de colectare. Noi spunem că cetăţenii sunt familiarizaţi cu culorile clasice de colectare. Va fi doar o schimbare de infrastructură. Containerele îngropate nu sunt deloc greu de utilizat. Se apasă pe o pedală, se deschide fanta şi acolo se depun deşeurile. Important este ca cetăţenii să fie un pic atenţi şi să îşi dorească să colaboreze şi suntem convinşi că lucrurile vor merge bine“, a spus Adela Plăcintescu, directoarea ADI ECODOLJ.

Deocamdată nu se dau amenzi

Viceprimarul Craiovei spune că, deocamdată, nu se vor da amenzi celor care nu fac colectare selectivă ca la carte.

„Vor fi echipe peste tot, inclusiv cu Poliţia Locală, care vor explica oamenilor ce trebuie să facă. Atenţie, deocamdată nu amendăm pe nimeni. Vrem ca oamenii să se obişnuiască să foloseacă aceste containere fiindcă este ceva nou. Trebuie să informăm oamenii foarte bine înainte de a dispune amenzi.

Vreau să fac apel la toţi cetăţenii să nu lase gunoiul lângă containere. Ştiu că există astfel de situaţii şi suntem pregătiţi pentru acest lucru. Acesta este şi motivul pentru care am etapizat implementarea. Nu ne dorim să dăm drumul în tot oraşul în acelaşi timp şi nimeni să nu priceapă nimic. Vrem să ajungem şi noi ca ţările la care râvnim, să colectăm atât de bine separat astfel încât în rampa de gunoi să ajungă foarte puţin gunoi nereciclabil. Mulţumesc cetăţenilor care au înţeles acest lucru! Cei din zonele de case sunt cei mai responsabili, dar asta şi pentru că răspunderea este mai mare pe persoană fizică, acolo unde este container pentru fiecare gospodărie“, a mai spus Aurelia Filip.

De ce a durat aşa mult până să utilizăm containerele îngropate

Aurelia Filip a mai explicat şi de ce a fost nevoie de atât de mult timp pentru ca proiectul să ajungă la final. „Este vorba despre un proiect european. A necesitat recepţia fiecărei platforme din punct de vedere al autorizaţiei de construcţie. Ele au fost recepţionate de către CJ Dolj, fiindcă este un proiect accesat de ei. Iridex le-a primit în administrare de scurt timp, în luna februarie.

În această perioadă Iridex s-a mobilizat contractual, iar noi ca UAT a trebuit să ne luăm toate măsurile. S-au făcut probe cu macaraua care le ridică. Ele sunt introduse în pământ foarte adânc. Aceste macarale se ridică foarte mult atunci când scot containerele să le golească. În timpul probelor s-au constatat câteva probleme în sensul că existau diverse cabluri sau crengi de copaci care încurcau procesul. A trebuit să notificăm posesorii de cabluri să le mute cumva. Au mai fost situaţii în care în faţa containerelor a trebuit să se facă anumite marcaje rutiere, marcaje care interzic parcarea. Acestea se fac doar în nopţile în care sunt aproximativ 10 grade, ca să aibă garanţia de execuţie“, a spus aceasta.

Craiovenii au început să colecteze selectiv mai mult

În ultimii ani, pare că mulţi dintre craioveni au înţeles importanţa colectării selective, iar acest lucru se vede în cantitatea de deşeuri reciclabile ridicate din oraş. „În Craiova, în 2021 au fost 3.200 de tone de material reciclabil, în 2022 aproximativ 6.400 de tone. Deci a fost vorba despe o dublare a cantităţii. În restul judeţului Dolj, în 2019 am început cu 840 de tone, în 2020 am avut 2.263 de tone, în 2021 – 3.250 de tone şi în 2022 – 4.354 de tone. Obligaţia legală este să se colecteze 70% din deşeul reciclabil care se produce într-o gospodărie. Se presupune, prin lege, că 33% din totalul deşeurilor existente ar trebui să fie reciclabile. Aşadar, din aceşti 33% noi trebuie să reuşim să colectăm 70%, aşa este ideal. Însă, în acest moment, procentul este undeva la 42%“, a mai adăugat Adela Plăcintescu.

Cum ne poate favoriza colectarea selectivă?

Directoarea ADI ECODOLJ a mai vorbit şi despre eliminarea posibilităţii colectorilor informali de a extrage de pe platforme materialele reciclabile. „Întregul proiect are o valoare de 31 de milioane de lei şi a vizat construirea a 438 de platforme cu 759 de containere. Este ultimul contract din ciclul celor pentru finalizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor, deci este un moment important. De ce s-au dorit atât de mult aceste containere şi care este beneficiul lor? În primul rând, pe lângă chestiunea estetică, este un sistem modern.

Un alt avantaj foarte mare este acela că se elimină posibilitatea şi acţiunea colectorilor informali, fiindcă în momentul de faţă se extrage foarte mult material reciclabil de către diverşi operatori informali. Acum construcţia nu va mai permite acest lucru. Noi ne dorim să atragem în sistem o cantitate cât mai mare de material reciclabil astfel încât să se întoarcă financiar în favoarea noastră. În momentul acesta, pentru aceste deşeuri reciclabile, în sistem se întoarce preţul de vânzare al deşeului reciclat. Valoarea deşeului reciclat, începând din acest an, va fi încasată de către operator, acesta ne-o va transmite nouă şi noi o vom scădea din taxa de salubrizare“, a încheiat Adela Plăcintescu.

Se măreşte taxa de gunoi?

Viceprimarul Craiovei a fost întrebat şi dacă se preconizează o mărire a taxei de gunoi în acest an. Aceasta a spus că încă nu s-a stabilit nimic, însă că, cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla fiindcă au crescut destul de mult costurile societăţii de salubrizare.

„Operatorul nu şi-a mărit, anul acesta, tarifele. Urmează o creştere şi la ei pentru că a crescut preţul motorinei, au crescut salariile şi alte cheltuieli. În plus, au încă un drum în plus pentru resturile vegetale care se colectează în container separat. Deci va fi o creştere de tarif în perioada următoare. Nu vorbim, deocamdată, de taxa pe care o plăteşte cetăţeanul. Anul trecut, în ciuda creşterii tuturor preţurilor, acest lucru nu s-a reflectat în taxa pe care o plătesc craiovenii. În Iaşi, de exemplu, taxa de gunoi este de 18 lei, Braşovul are 18,8 lei, Buzăul 20,17 lei. Nu ştim când se va scumpi şi dacă se va întâmpla acest lucru, dar tarifele Iridex trebuie să susţină toate cheltuielile pe care le are şi care au crescut în ultima perioadă“, a mai spus Aurelia Filip.

