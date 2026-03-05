Elevii premianți la olimpiade și concursuri se vor putea înscrie la liceu fără susținerea evaluării naționale

Ministerul Educației și Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2026 – 2027, a elevilor care au obținut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de MEC ori premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de minister.

„Absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării se pot înscrie la liceu fără susținerea evaluării naționale“, prevede proiectul, conform Agerpres.

Înscrierea absolvenților, pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei

Potrivit proiectului, absolvenții care se încadrează în categoriile menționate anterior pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur județ.

Totodată, înscrierea absolvenților menționați se realizează pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea.

„Forma finală va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării“, precizează reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării pe .

