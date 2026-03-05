(VIDEO) Nicușor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu va convoca CSAT în cazul situației din Orientul Mijlociu atâta timp cât evenimentele nu prezintă ”un pericol imediat” pentru România.

”Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, a precizat șeful statului în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său polonez, Karol Nawrocki.

El a spus că toată lumea din structurile tehnice cooperează. ”Toate rapoartele le am și eu de la structurile militare”, a adăugat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Șeful statului, despre oferta Franței privind „umbrela nucleară“

Șeful statului român a fost întrebat cum se poziționează față de oferta președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.

„Toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară a NATO, oferită de SUA. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile și programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Din acest punct de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară. Mai departe, în relația cu Franța, noi avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acesta este într-o extindere și mă opresc aici”, a transmis președintele.

Returnarea cetățenilor români din zonele afectate de conflict, prioritară

Totodată, președintele a menționat că o prioritate este returnarea cetățenilor români din zonele afectate de conflict.

În acest context, Nicușor Dan a afirmat: ”N-o să plângem Republica Islamică Iran (…), un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organisme internaționale în problema nucleară și care din aceste motive a fost supus sancțiunilor”.

Citeşte şi: (VIDEO) Nicușor Dan, primit în Polonia de Karol Nawrocki



