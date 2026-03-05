(VIDEO) Nicușor Dan, primit în Polonia de Karol Nawrocki

Președintele Nicușor Dan și soția lui, Mirabela Grădinaru, au ajuns, joi, la Palatul Prezidențial din Varșovia, unde au fost întâmpinați de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și de soția acestuia. Cuplurile prezidențiale au dat mâna, au schimbat câteva cuvinte, iar primele doamne au primit câte un buchet de flori.

Președintele Poloniei a făcut cunoștință cu delegația României, în timp ce Nicușor Dan i-a salutat pe reprezentanții Administrației Prezidențiale din Polonia, potrivit antena3.ro. Ulterior, au fost intonate imnul României și imnul Poloniei. Președintele României a fost întâmpinat la Palatul Prezidențial cu toate onorurile rezervate unui șef de stat.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit cu onoruri militare la palatul prezidenţial din Varşovia. Din delegaţia preşedintelui României fac parte consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Vlad Ionescu, Valentin Naumescu, Diana Punga, Ramona Dinu şi Diana Iancu, dar şi deputatul Ghervazen Longher, reprezentant al Uniunii Polonezilor din România.

