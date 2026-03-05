SUA și Canada ridică de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropiere de Alaska

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a anunţat miercuri că SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei.

Două TU-142 – avioane de patrulare maritimă şi război antisubmarin – au fost detectate şi escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spaţiului aerian suveran şi funcţionează ca o zonă tampon, scrie dpa preluată de Agerpres. NORAD a declarat că avioanele ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian suveran al SUA sau al Canadei.

La operaţiune au participat mai multe aeronave

La operaţiune au participat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 şi F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 şi un avion cisternă CC-150.

Astfel de incidente cu avioane ruseşti au loc în mod periodic

Potrivit NORAD, astfel de incidente cu avioane ruseşti au loc în mod periodic şi nu sunt considerate o ameninţare directă. Experţii militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei ţări. Un episod similar a avut loc în februarie când au fost interceptate două bombardiere ruseşti TU-95 pe distanţe lungi, două avioane vânătoare SU-35 şi un aparat de recunoaştere ruseşti.

