Zboruri reluate în Orientul Mijlociu. Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar

Guverne din toată lumea s-au străduit să organizeze zboruri din Orientul Mijlociu pentru zeci sau chiar sute de mii de cetățeni blocați de intensificarea conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a închis cea mai mare parte a spațiului aerian al regiunii din cauza riscului ca rachetele să lovească avioanele de pasageri.

Companiile aeriene încearcă să găsească soluții pentru zecile de mii se pasageri rămași fără transport în zona Orientului Mijlociu.

Dubai, cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, care gestionează în mod normal peste 1.000 de zboruri pe zi, iar închiderea sa a perturbat călătoriile aeriene și a determinat creșterea prețurilor biletelor pe rutele populare, cum ar fi Australia către Europa, potrivit hotnews.ro.

Joi, acțiunile companiilor aeriene au înregistrat o revenire, pe fondul reluării parțiale a zborurilor din Orientul Mijlociu, oferindu-le o gură de oxigen după ce atacurile SUA-Israel asupra Iranului au tăiat miliarde de dolari din valoarea lor de piață la începutul săptămânii, transmite Reuters.

Emirates și Etihad Airways operează acum un număr limitat de zboruri din Dubai și Abu Dhabi prin coridoarele aeriene sigure ale Emiratelor Arabe Unite.

Qatar Airways a declarat că va opera zboruri de limitate începând de joi pentru pasagerii blocați care pleacă din Muscat, Oman, către șase destinații europene, inclusiv Londra, Berlin și Roma, precum și din Riad către Frankfurt.

Acestea ar fi primele zboruri ale companiei aeriene de sâmbătă, când hub-ul său din Doha a fost închis după atacurile asupra Iranului, potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

