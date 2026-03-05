Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare pentru a respinge atacurile Iranului

Pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times.

Statele din Golf au folosit rachete Patriot scumpe pentru a se apăra de valurile de drone iraniene Shahed în zilele de după declanșarea războiului dintre SUA și Israel. Însă stocurile lor sunt în scădere și se orientează către experiența Kievului pentru a găsi o soluție de apărare mai ieftină împotriva barajelor de drone rusești.

Ucraina a fost pionieră în utilizarea interceptorilor produși în serie

Ucraina a fost pionieră în utilizarea interceptorilor produși în serie, care costă câteva mii de dolari, pentru a distruge versiunile rusești ale Shahed, lansate în valuri asupra orașelor ucrainene. Shahed costă doar 30.000 de dolari, în timp ce rachetele interceptor, precum PAC-3 utilizate în sistemul Patriot, costă peste 13,5 milioane de dolari fiecare.

Un oficial ucrainean a descris discuțiile cu Pentagonul ca fiind un subiect „sensibil”. „Cu toate acestea, este evident că există un interes crescut pentru interceptorii de drone ucraineni, care pot intercepta Shahed la un cost foarte mic.”

„Experiența Ucrainei în combaterea dronelor „Shahed” este în prezent cea mai avansată din lume”

O personalitate din industria locală a declarat că orice vânzare de sisteme ucrainene, chiar și cele realizate în afara țării, ar trebui să se facă în coordonare cu Kievul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a luat legătura cu șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, emirul Qatarului, și cu Mohammed bin Zayed al-Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în legătură cu utilizarea tehnologiei ucrainene anti-drone.

„Experiența Ucrainei în combaterea dronelor „Shahed” este în prezent cea mai avansată din lume”, a declarat Zelenski. „Cu toate acestea, orice astfel de cooperare menită să protejeze partenerii noștri poate avea loc numai fără a diminua propriile noastre capacități de apărare.” Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii, precizează Financial Times.

Citește şi: 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu