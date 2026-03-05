4.6 C
Craiova
joi, 5 martie, 2026
De Magda Dragu
23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), relatează News.ro.

Pe  Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 23 de zboruri, spre/dinspre 6 destinaţii: 13 plecări şi 10 sosiri. Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Dan Air, HiSky, Fly One, IsrAir, Qatar Airways, Wizz Air.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.

