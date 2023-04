Începerea derulării proiectului ”Ameliorarea efectelor provocate de criză pentru SC TERRA FOREST SRL”

SC TERRA FOREST SRL, cod de identificare fiscala 21611643, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/820/2007, cu sediul in Str. Dunarii, nr.326, Sat Cerat, Comuna Cerat, Judet Dolj, deruleaza incepand cu data de 30.12.2022 proiectul cu titlul ”Ameliorarea efectelor provocate de criza pentru SC TERRA FOREST SRL”, in baza contractului de finantare nr. 360/880/POC/4.1.1 BIS, nr. RUE 880 si COD SMIS 158695 prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in baza contractului incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Operational Competitivitate 2014-2020, in cadrul Actiunii 4.1.1 BIS „Investitii in retehnologizare in domeniul constructiilor”.

Valoarea totala a proiectului este de 4.089.219,01 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 2.401.222,95 lei.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea unei dezvoltari durabile si reziliente a SC TERRA FOREST SRL prin efectuarea unei investitii in retehnologizare, ca urmare a extinderii capacitatii de productie, mai exact, prin cresterea volumului de profile su subprofile din lemn fabricate, in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Rezultatele asteptate dupa implementarea proiectului:

Cresterea cifrei de afaceri cu minim 15,1% fata de cifra de afaceri aferenta anului 2021, caurmare a cresterii numarului de clienti pana cel tarziu in anul 3 de sustenabilitate.

Cresterea productivitatii muncii ca urmare a cresterii cifrei de afaceri concomitent cu mentinerea numarului de angajati aferent bilantului anului 2021.

Rehnologizarea corespunzatoare a activitatii de fabricare a profilelor si subprofilelor din lemn ca urmare a implementarii corecte a prezentului proiect, societatea intentionand achizitia de active corporale si necorporale:

masina de ascutit panza panglica cu control CNC,

optimizator pentru retezare elemente,

linie de evacuare automata cu banda,

masina de prelucrat pe 4 fete,

autoutilitara cu macara pentru transport busteni,

remorca busteni,

soft automatizare productie (cheltuiala eligibila),

modernizare spatiu de productie profile si subprofile din lemn (cheltuiala eligibila),

servicii de audit financiar extern (cheltuiala neeligibila),

servicii de audit de sisteme de management de mediu (cheltuiala neeligibila),

materiale publicitare si anunturi presa (cheltuiala neeligibila),

servicii GDPR (cheltuiala neeligibila).

Perioada de implementare a proiectului este incepand cu 30.12.2022, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 BIS „Investitii in retehnologizare in domeniul constructiilor”.

Date de contact: