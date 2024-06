Alte boli ale copilăriei iau cu asalt colectivităţile. Infecţionist: „Extrem de puţine cazuri au necesitat internare”

După rujeolă şi scarlatină, alte boli ale copilăriei au început să facă ravagii în colectivităţile de preşcolari şi şcolari din clasele primare. În ultima perioadă, părinţii trebuie să gestioneze simptome specifice pentru boala obrajilor pălmuiţi şi boala gură-mână-picior. Medicul infecţionist Daniela Ristea, de la Spitalul „Victor Babeş” din Craiova, spune totuşi că dintre micuţii pacienţi care s-au prezentat la unitatea medicală, foarte puţini au necesitat internare. Când este cazul ca părinţii să solicite ajutorul specialiştilor şi cum îşi pot ajuta copiii să treacă mai uşor peste această perioadă aflăm de la medicul infecţionist.

Boala obrajilor pălmuiţi, mai frecvent întâlnită în acest sezon comparativ cu anii anteriori

Nici boala obrajilor, nici boala gură-mână-picior nu sunt boli cu raportare cum sunt, de exemplu, varicela sau scarlatina, unde există o evidenţă clară a numărului de cazuri, menţionează dr. Daniela Ristea, medic primar infecţionist.

„Uneori pot fi 10 cazuri pe zi, alteori 15. În ceea ce priveşte boala obrajilor pălmuiţi, au fost, într-adevăr, mai multe cazuri comparativ cu anii trecuţi. Depinde şi de adresabilitatea părinţilor, pentru că nu toţi ajung la noi. Bolile acestea pot fi diagnosticate şi de către medicul de familie sau de pediatru şi gestionate cu tratament la domiciliu, astfel că nu putem avea un raport precis”.

Boala obrajilor pălmuiţi. În general, copiii fac forme uşoare

În boala obrajilor pălmuiţi, cauzată de un parvovirus, în general copiii fac forme uşoare, transmite medicul. Debutul poate semăna cu o viroză obişnuită, o infecţie de căi respiratorii superioare, cu febră, rinoree şi durere în gât. Apoi apare eritemul – roşeaţa la nivelul obrajilor, moment în care, în general, copilul nu mai este contagios. „Cu toate acestea, noi nu recomandăm părinţilor să lase copilul în colectivitate pentru că în următoarele zile apare erupţia la nivelul braţelor, trunchiului, picioarelor. Erupţia poate dura şi 7-10 zile, este catifelată, dantelată şi de obicei nu este pruriginoasă. În boala obrajilor pălmuiţi, de regulă, copiii nu se scarpină”, menţionează specialistul.

Deshidratarea, principala complicaţie

Cu toate că virusurile care cauzează cele două afecţiuni circulă în această perioadă în colectivităţi, medicii nu s-au confruntat cu forme severe de boală, care să necesite internare.

„Nu am avut până acum decât extrem de puţine cazuri care au necesitat internare. Am internat doar pacienţi cu boala gură-mână-picior, pe fondul deshidratării, care este cea mai frecventă complicaţie la bebeluşi sau la copiii de vârstă mică. Apariţia leziunilor la nivelul cavităţii bucale, specifice acestei boli, împiedică alimentaţia şi hidratarea şi atunci putem vorbi de un sindrom de deschidratare pe lipsă de aport. Dar pacienţi cu alte complicaţii nu am avut. Un alt semn de alertă care ar trebui să îi trimită pe părinţi cu copiii la medic este febra înaltă care se prelungeşte peste 3-5 zile. În acest caz, poate fi nevoie de analize suplimentare”.

Boala gură-mână-picior poate cauza febră prelungită

La copilul cu boala gură-mână-picior, febra poate dura mai multe zile. „Starea copiilor este mai influenţată, tabloul clinic este mai impresionant decât la parvovirus. Leziunile de tip vezicule pot apărea în palme, în plante, la nivelul genunchilor sau al zonei perianale, genitale. Veziculele sunt dureroase, la nivelul palmelor şi plantelor pielea este mai puţin elastică şi atunci, fiind acolo o inflamaţie, o tumefacţie, este firesc să apară durerea. Uneori, copiii care merg în picioare acuză inclusiv dificultate la mers, părinţii se sperie când văd că nu merg normal, dar de fapt acest lucru este cauzat de durerea provocată de vezicule”, semnalează medicul.

Majoritatea copiilor până la 10-15 ani au anticorpi, adaugă dr. Ristea. Aşadar, dacă s-ar face serologii (analize) pentru virusurile care provoacă boala obrajilor pălmuiţi sau boala gură-mână-picior, mulţi dintre ei ar fi pozitivi. Însă unii dintre noi putem face boala în formă subclinică, fără erupţii, precizează infecţionistul: „Nu recomandăm aceste serologii pentru că nu ajută cu nimic. Tabloul clinic este sugestiv şi nu are rost să producem un stres suplimentar copilului pentru o astfel de analiză.

Efectul rar care poate apărea în boala gură-mână-picior şi sperie părinţii

În boala obrajilor pălmuiţi şi boala gură-mână-picior, tratamentul este în general simptomatic, cu antitermice, hidratare, antihistaminice pentru a diminua senzaţia de mâncărime, spray dezinfectant pentru cavitatea bucală şi unguente pentru calmarea leziunilor externe.

În cazul bolii gură-mână-picior, poate apărea un efect rar asociat afecţiunii la câteva săptămâni de la debut, care poate speria copiii şi părinţii. Este vorba despre căderea unghiilor. Mesajul specialiştilor este ca, în cazul apariţiei acestui efect, să nu se îngrijoreze, pentru că ele vor creşte la loc. „Este o pierdere temporară, unghiile vor creşte fără probleme şi fără sechele, fără să necesite o un tratament specific”, este mesajul specialistului.

