Un rus și un ucrainean au furat borseta cu bani a unui preot român care făcea cumpărături pentru nevoiași

Un preot din Teleorman a rămas fără 60.000 de lei, 3.800 de dolari și 400 de euro, după ce un cetățean ucrainean i-ar fi furat borseta, cu sprijinul unui complice rus. Incidentul a avut loc sâmbătă, într-un hipermarket din Sectorul 6, informează Digi24.ro. Prejudiciul a fost recuperat, iar cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Preotul venise să cumpere de la Metro alimente pentru persoanele nevoiașe. Fapta a fost comisă într-un interval foarte scurt de timp, cetățeanul ucrainean în vârstă de 56 de ani acționând oportunist, pe fondul neatenției victimei, într-o zonă intens circulată a magazinului Metro.

Imediat după sustragerea borsetei, ucraineanul a ieșit afară, unde era așteptat de un complice, un rus de 52 de ani, aflat într-un autoturism. Cei doi au părăsit zona în scurt timp și au intrat cu mașina pe A1. Potrivit anchetatorilor, autorul furtului ar fi renunțat la barbă și și-ar fi schimbat hainele imediat după comiterea faptei, aspect considerat un indiciu de premeditare.

Cei doi au fost depistați pe A1, în zona km 289, pe sensul de mers către Deva, existând suspiciunea unei tentative de părăsire a teritoriului României. Borseta sustrasă a fost găsită abandonată într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii 1, existând indicii că suspecții ar fi încercat să îngreuneze identificarea bunurilor.

Întregul prejudiciu a fost recuperat și restituit persoanei vătămate, iar cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și tăinuire.

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