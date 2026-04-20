Marcel Ciolacu și partenera sa de viață, fosta soție a primarului Mircea Negoiță, s-au mutat într-o locuință de lux din Herăstrău

Fostul premier PSD, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, s-a mutat cu Sorina Docuz într-un penthouse de 350 de mp din Herăstrău, scrie G4Media, citată de Hotnews. Locuința aparține unei firme din Buzău deținute de o companie americană cu acționariat nepublic, al cărei administrator din România spune că cei doi plătesc chirie.

Penthouse-ul în care locuiesc Ciolacu și Docuz și alte trei apartamente din complexul One Herăstrău au fost achiziționate de firma Real Estate Key SRL din Buzău, în septembrie 2025, cu 8,13 milioane de lei, scrie G4Media.

„Plătesc chirie”, a declarat pentru G4Media administratorul firmei, Gheorghe Roșu, care nu a spus însă și cine este patronul firmei care a cumpărat apartamentele din complexul One Herăstrău și nici ce chirie plătește fostul președinte PSD.

Chiria unui astfel de penthouse este, conform datelor de pe site-ul dezvoltatorului, în jur de 15.000 de euro pe lună, plus TVA.

„Mă anchetați sau ce?”

Real Estate Key SRL, cu sediul în Buzău, este filiala din România a companiei americane Allied Capital LLC, înregistrată în 2025 în Wyoming, stat american care permite anonimizarea proprietarului legal al unei firme și înregistrarea companiilor prin intermediul unui registrator. Totul se face online, nu e nevoie de capital inițial, nu se plătesc taxe pentru înființarea companiei către stat, scrie G4Media.

Filiala din România a fost deschisă în septembrie 2025, domeniul de activitate declarat este cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, iar la adresa declarată din Buzău funcționează un chioșc de articole de pescuit și unul de piese auto.

Administratorul firmei este Gheorghe Roșu, din Buzău. Contactat de G4Media, Gheorghe Roșu a refuzat să spună cine este proprietarul companiei-mamă din SUA: „Mă anchetați sau ce?”.

„Domnul Ciolacu și Sorina Docuz s-au mutat într-un bloc extrem de luxos”

G4Media scrie că la opt zile de la înființare Real Estate Key SRL a cumpărat patru locuințe în complexul One Herăstrău Towers: trei apartamente și un penthouse. Potrivit datelor publice ale dezvoltatorului, prețurile în complex variază de la aproximativ 350.000 de euro pentru apartamentele standard până la peste 1,5 milioane de euro pentru penthouse-uri.

Sorin Constantinescu, antreprenor român în domeniul jocurilor de noroc și influencer, spunea într-un live pe canalul său de YouTube că Marcel Ciolacu și Sorina Docuz s-au mutat într-un penthouse în Herăstrău: „E prima oară când o auziți pe live la noi. Domnul Ciolacu și Sorina Docuz s-au mutat într-un bloc extrem de luxos. Nu spunem cine a făcut blocul că nu ne interesează, dar este într-o zonă exclusivistă din București.

Este în Herăstrău blocul. Două apartamente a luat. Unul pentru el și al doilea pentru copilul lui, cel mare, din prima căsătorie. Nu știu dacă a cumpărat sau a închiriat, dar un apartament acolo costă de la 2 milioane de euro în sus. Nu a luat de la dezvoltator, a luat, cel mai probabil, de la un intermediar. Este urmărit foarte mult de presă”.

Cine este Sorina Docuz

Despre Sorina Docuz presa a scris în mai multe rânduri că este o apropiată a lui Ciolacu și că afacerile acesteia au prosperat în ultimii ani. Alături de Docuz, fostul premier PSD a călătorit cu avionul privat închiriat de Nordis, a scris G4Media.

Sorina Docuz a fost căsătorită cu Robert Negoiță, primarul sectorului 3 București, între ei fiind o diferență de vâstă de 19 ani. Cei doi s-au cunoscut când Sorina avea doar 18 ani și era Miss Buzău, iar după patru ani s-au căsătorit. Au divorțat în 2016 și au împreună un fiu.

Docuz a fost apoi căsătorită cu milionarul Mădălin Stan sau „Mădălin de la Giurgiu“.

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