Nicușor Dan, alături de șeful PSD Prahova la mănăstire, în Vinerea Mare

Președintele României, Nicușor Dan, s-a fotografiat împreună cu Virgiliu Daniel Nanu, șeful PSD Prahova și președintele Consiliului Județean, la mănăstire, în Vinerea Mare.

Președintele a mers la o mănăstire din localitatea Cornu, reședința lui Adrian Năstase. Alături de Dan și Nanu se afla și primarul PSD al localității Cornu, Cornel Nanu, scrie g4media.ro.

Nicușor Dana a mers la mănăstire „printre oameni, fără anunț, fără protocol”

Șeful PSD Prahova s-a fotografiat cu Nicușor Dan pe care l-a lăudat că l-a surprins „printre oameni, fără anunț, fără protocol”.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei. Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor”, a scris Virgiliu Daniel Nanu pe Facebook, în dreptul fotografiilor surprinse în Vinerea Mare.

Miercuri, prin numirile procurorilor șefi la marile parchete, președintele Dan a stârnit un val de controverse în rândul electoratului său și aprecierea unor lideri din PNL (tabăra opozantă lui Bolojan), a unor lideri PSD, dar și a lui Crin Antonescu, principalul său rival la prezidențiale, care l-a atacat constant atât în campanie, cât și după ce a pierdut alegerile.

