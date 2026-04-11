1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA

De Maria CERNĂTESCU

Potrivit autorităților, ouăle contaminate provin din fermele unui operator economic din județul Galați. Conform surselor, deţinătorul fermelor ar fi omul de afaceri Fănel Bogos. Rezultatele analizelor de laborator au indicat o situație extrem de gravă: toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații sunt infectate cu Salmonella, o bacterie periculoasă pentru sănătatea consumatorilor.

