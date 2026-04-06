O epidemie de rujeolă a provocat moartea a 98 de persoane în Bangladesh

Guvernul din Bangladesh a lansat un program de vaccinare de urgenţă, în urma creşterii infecţiilor în rândul copiilor şi a mortalităţii, într-o epidemie de rujeolă soldată cu aproape 100 de morţi în decurs de trei săptămâni, potrivit autorităţilor sanitare.

„În comparaţie cu anii anteriori, numărul copiilor afectaţi este mai mare, iar nivelul mortalităţii la fel”, a declarat AFP însărcinatul cu prevenţie epidemiilor la Ministerul Sănătăţii, dr. Hamilur Rashid.

În ultimele strei săptămâni, aceste servicii au înregistrat în total 6.476 de pacienţi care prezentau simptome de rujeolă, dintre care 98 au murit.

Şaisprezece dintre cele 826 de cazuri de rujeolă confirmate au fost mortale.

„Acesta este cea mai mare cifră a mortalităţii înregistrată (în Bangladesh) în ultimii 20 de ani”, a subliniat şeful Comitetului de Monitorizare a Rujeolei şi Rubeolei, Mahmudur Rahman.

Penurie de vaccinuri

Ministerul a identificat 30 dintre cele mai afectate sectoare din Banglaseh şi a ordonat vaccinări de urgenţă în acestea.

„Această epidemie are mai multe cauze. Una dintre ele este penuria de vaccinuri”, a declarat Hamilur.

Între alţi factori, el a citat malnutriţia, reculul alăptării la mamele tinere şi dezinformarea pe reţele de socializare împotriva riscurilor vaccinării.

„Ne-am luat angajamentul să aducem la zero numărul cazurilor mortale, în decembrie 2025, însă nu am reuşit din cauza lipsei programelor de vaccinare suficiente”, a subliniat Rahman.

La începutul lui 2025, decizia preşedintelui american Donald Trump de a anula părţi întregi ale ajutorului american în favoarea dezvoltării a afectat programele de vaccinare ale multor ţări – inclusiv ale Bangladeshului.

În afară de această reducere a finanţărilor, un expert sanitar, Tajul Islam A Bari a avertizat cu privire la eşcul guvernului de a se aproviziona cu vaccinuri.

„Vedem rezultatul, este înfricoşător”, a declarat el la AFP.

Rujeola este considerată una dintre cele mai contagioase boli de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care estimează că această boală omoară 95.000 de persoane anual, mai ales copii nevaccinaţi în vârstă de până la cinci ani.

Citește și: Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită într-un accident pe autostrada A1