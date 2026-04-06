Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită într-un accident pe autostrada A1

Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită într-un accident rutier care a avut loc, luni seară, între Timişoara şi Arad, pe autostrada A 1, în dreptul localității Giarmata. Un TIR a lovit în plin o mașină care tracta o platformă și care se oprise pe banda de urgență.

Accidentul s-a produs luni seară, în jurul orei 18.25, pe sensul de mers Timișoara – Arad, iar impactul a fost filmat de o cameră de bord a unui șofer participant la trafic.

În mașina oprită pe banda de urgență se aflau un bărbat și o femeie, soț și soție. Ei au coborât din autoturism înainte de impact, fiind loviți de TIR.

Din nefericire, bărbatul a murit pe loc. Soția acestuia a fost grav rănită. Aceasta a primit îngrijiri medicale de urgență la locul accidentului, fiind apoi transportată la spital cu elicopterului SMURD. Traficul în zonă a fost complet blocat.

„Luni, 06.04.2026, în jurul orei 18.25, am fost solicitaţi să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1 km 504 (sensul de mers spre Arad). La locul evenimentului s-au deplasat de urgenţă pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara şi Punctului de Lucru Pişchia cu o autospecială de primă intervenţie si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD cu medic”, a transmis ISU Timiş.

La locul accidentului a fost chemat şi elicopterul SMURD de la Arad.

