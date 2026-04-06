Mircea Abrudean: Parteneriatul strategic cu SUA a accelerat procesul de modernizare militară al României

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că, pentru România, Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii a accelerat procesul de modernizare militară, iar contractele aflate în derulare pentru sisteme şi echipamente cresc capacitatea de apărare a României.

„Am primit cu bucurie invitaţia de a participa astăzi la NATO Day 2026 – 22 de ani de la aderarea României la NATO, eveniment organizat de Organizaţia Patronală din Industria de Apărare. România şi-a consolidat an de an poziţia de aliat credibil, partener strategic şi punct esenţial de stabilitate pe flancul estic al Europei. Apartenenţa la NATO înseamnă cea mai solidă garanţie de securitate, organizaţia fiind în acest moment în cel mai înalt punct de tehnologizare, înarmare şi cooperare”, arată preşedintele Senatului pe Facebook.

„NATO astăzi este mai puternică“

Mircea Abrudean arată că, în ciuda sentimentului pe care uneori politica îl dictează, NATO astăzi este mai puternică decât acum patru ani, e mai puternică chiar şi decât acum un an.

„Pentru România, Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii a accelerat procesul de modernizare militară, iar contractele aflate în derulare pentru sisteme şi echipamente cresc capacitatea de apărare a României şi sporesc interoperabilitatea cu aliaţii noştri”, subliniază Abrudean.

Potrivit preşedintelui Senatului, la 22 de ani de la aderarea la NATO, România se află într-un moment de maturitate strategică.

„Avem obligaţia să contribuim activ la securitatea colectivă, să ne consolidăm capacităţile de apărare şi să dezvoltăm o industrie naţională puternică, susţinută politic, legislativ şi economic”, afirmă Mircea Abrudean.

