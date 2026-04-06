Donald Trump, răspuns la invitația lui Nicușor Dan de a veni la București, la Summitul B9

Președintele american Donald Trump a acceptat invitația lansată de România de a participa la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, au declarat surse politice. Acestea au dezvăluit că cel care ar urma să ajungă în capitala României pentru reuniunea la nivel înalt ar fi secretarul de stat Marco Rubio.

Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, conform digi24.ro.

Liderii care participă la Summitul B9 de la București

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni în România, la summitul formatului București 9, a declarat președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe comune cu înaltul oficial al Alianței Nord-Atlantice.

„L-am invitat pe domnul secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată, deci, o să-l avem în mai pe domnul Rutte la București; mulțumesc pentru asta”, a spus șeful statului, potrivit antena3.ro.

Aproximativ 15 lideri aliați și parteneri sunt așteptați la Summitul B9.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.

La summitul de la București a fost invitat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„L-am invitat pe domnul Președinte la reuniunea B9 care va avea loc în mai la București”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean, susținută la Palatul Cotroceni.

Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României.

