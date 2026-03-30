Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General pentru expertiză psihiatrică

Europarlamentarul SOS România Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General, ca să fie expertizată psihiatric. Procurorii vor să vadă dacă Șoșoacă are discernământ, în contextul în care e acuzată de 11 infracțiuni și de negarea Holocaustului.

Parchetul General a pus în mișcare acțiunea penală împotriva europarlamentarei Diana Șoșoacă pentru 11 infracțiuni, printre care: lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid și ultraj.

Punerea în mișcare a acțiunii penale, etapă superioară punerii sub urmărire penală, indică un stadiu avansat al anchetei penale și premerge întocmirii rechizitoriului și trimiterii în judecată.

Diana Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de alte patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Zeci de persoane au venit la Parchetul General să o susțină pe Diana Șoșoacă, cu scandări şi muzică patriotică.

Declarațiile Dianei Șoșoacă înainte de audieri

„S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituţiile sovietice: psihiatria punitivă, reminiscenţa acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. (…) Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică! Tot Parchetul ăsta General, plin de trădători, inculţi şi incompetenţi, care primesc ordine politice, trebuie să meargă, nu să-şi facă o expertiză, ci să fie internaţi pentru tratament psihiatric. Dacă tot vor sovietism, păi atunci să le dăm. Duceţi-vă voi la psihiatrie, înainte să le cereţi altora!“, a spus Diana Şoşoacă în faţa zecilor de susţinători, veniţi cu steaguri şi pancarte la sediul Parchetului General.

Citeşte şi: Cinci bărbaţi au murit după ce un autoturism a lovit două camioane