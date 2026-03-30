Cinci bărbaţi au murit după ce un autoturism a lovit două camioane

Cinci bărbaţi au murit, luni dimineaţă, într-un accident în care au fost implicate două camioane şi un autoturism, produs în zona localităţii clujene Sânpaul.

Accidentul a avut loc pe DN 1F (E81), la ieşirea din localitatea Sânpaul spre Mihăieşti.

Un bărbat de 38 de ani, din comuna Floreşti, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcţia Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde ar fi acroşat partea laterală-spate a unui autocamion. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcţia Zalău spre Cluj-Napoca.

În urma impactului, toţi cei cinci bărbaţi aflaţi în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat.

Şoferii camioanelor au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului.

