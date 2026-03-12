Fose septice ilegale, descoperite pe plajele de pe Litoral

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au descoperit mai multe fose septice îngropate ilegal pe plajele din Năvodari, în urma controalelor declanșate după incidentul produs la începutul acestei săptămâni, când un rezervor de gaz de mari dimensiuni a fost găsit îngropat în nisip.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), operațiunea de evacuare a rezervorului de gaz, cu o capacitate de aproximativ 2.600 de litri, a fost finalizată în condiții de maximă siguranță, cu sprijinul Unității Speciale de Intervenție pentru Accidente Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare (CBRN) din cadrul ISU Dobrogea.

MMAP precizează că, în prezent, orice potențial pericol a fost eliminat, iar zona este în siguranță.

Intervenția a fost coordonată la nivel local de Prefectura Constanța, iar în teren au participat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mircea cel Bătrân“ Constanța, Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și Poliției Locale Năvodari.

„Cazul descoperit la Năvodari arată cât de grave pot fi consecințele atunci când operatorii economici tratează domeniul public ca pe propria moșie. Un rezervor de gaz îngropat ilegal în nisip reprezintă un risc real pentru oameni și pentru mediu. Nu acceptăm astfel de situații și vom verifica sistematic toate plajele unde au existat construcții sau instalații în anii anteriori. Legea trebuie respectată, iar cei care au încălcat-o vor răspunde. Aceste verificări au ca obiectiv garantarea siguranței cetățenilor, readucerea plajelor la starea inițială și respectarea strictă a normelor legale privind utilizarea domeniului public și protecția mediului“, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în comunicatul citat.

Au fost identificate șase fose septice îngropate în nisip

După finalizarea intervenției inițiale, inspectorii ABADL, împreună cu specialiștii ISU Dobrogea, cu comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța și cu echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Constanța, au extins verificările pe sectoarele de plajă unde au funcționat, în anii anteriori, terase sau restaurante.

„Pentru identificarea instalațiilor îngropate au fost utilizate detectoare de metale, iar în zonele suspecte au fost efectuate prospecțiuni cu utilaje ale SGA Constanța. Aceste instalații, realizate în general din PVC sau alte materiale plastice, sunt amplasate la adâncimi de cel puțin 50 de centimetri sub nivelul plajei, ceea ce le face dificil de identificat fără intervenții în teren“, au transmis reprezentanții ministerului.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate miercuri în zona Năvodari au fost identificate încă trei locații în care existau fose septice îngropate în nisip. În toate aceste cazuri s-a dispus evacuarea în regim de urgență a instalațiilor identificate și readucerea sectoarelor de plajă la starea inițială.

De asemenea, pe plaja Margona au fost identificate trei fose septice îngropate, dintre care două au fost deja scoase din nisip de către echipele de intervenție și evacuate de pe plajă, împreună cu rețelele electrice.

Acțiunile de control și verificare continuă

Acțiunile de control și verificare continuă pe litoral, iar Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral colaborează cu ISU Dobrogea pentru extinderea verificărilor și identificarea eventualelor rezervoare de gaz sau alte instalații îngropate ilegal pe sectoarele de plajă.

Autoritățile subliniază că aceste verificări au ca obiectiv eliminarea oricăror riscuri pentru siguranța cetățenilor, readucerea plajelor la starea inițială și respectarea strictă a normelor legale privind utilizarea domeniului public și protecția mediului

Citește și: Un tânăr s-a sinucis intrând cu mașina într-un stâlp după ce ar fi pierdut la păcănele bani împrumutați