Un tânăr s-a sinucis intrând cu mașina într-un stâlp după ce ar fi pierdut la păcănele bani împrumutați

Un tânăr de 22 de ani din județul Argeș s-ar fi sinucis după ce ar fi pierdut 15.000 de lei la păcănele, bani care ar fi fost împrumutați. Acesta a intrat cu mașina într-un stâlp de ciment.

Un tânăr de 22 de ani, din Mioveni, și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut pe DN 73D, în comuna Davidești, satul Conțești. Tragedia a avut loc în jurul orei 04.30, când autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă pe o porțiune dreaptă de drum și s-a izbit violent de singurul stâlp de ciment aflat în zonă.

La fața locului au intervenit polițiștii, dar și două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.

Pompierii au găsit victima încarcerată și au efectuat manevre pentru extragerea acesteia, predând-o echipajelor medicale. În ciuda eforturilor de resuscitare, tânărul a fost declarat decedat.

Este posibil ca acesta să fi intrat intenționat cu mașina în stâlp, sursele indicând probleme financiare recente. Acesta i-ar fi spus mamei sale că a luat un împrumut de 15.000 de lei și nu știe cum să îl returneze. Banii i-ar fi pierdut la jocuri de noroc.

Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Argeș, în vederea efectuării necropsiei.

Citește și: Anamaria Gavrilă: Vom da semnăturile necesare pentru demiterea președintelui