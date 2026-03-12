Anamaria Gavrilă: Vom da semnăturile necesare pentru demiterea președintelui

Liderul Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a anunțat că formațiunea sa nu a participat la votul din Parlament privind folosirea bazelor militare din România, argumentând că decizia aparține, de fapt, Președintelui și CSAT.

Gavrilă a cerut clarificări asupra negocierilor făcute în numele României și a precizat că partidul respectă parteneriatul strategic cu Statele Unite și obligațiile NATO, dar că, în lipsa explicațiilor solicitate, va susține demiterea Președintelui Nicușor Dan.

„Nu am participat la votul din Parlament privind folosirea bazelor militare din România, deoarece considerăm că Parlamentului i se cere să își asume o decizie care aparține, de fapt, Președintelui și CSAT.

Noi, Partidul Oamenilor Tineri, am solicitat explicații clare despre ce a fost negociat în numele României și despre deciziile luate la nivelul conducerii statului. În același timp, reafirmăm că respectăm relația cu partenerul strategic al României, Statele Unite, și susținem respectarea obligațiilor noastre ca aliați în cadrul NATO.

În lipsa acestor clarificări, anunțăm că vom da semnăturile necesare pentru demiterea Președintelui Nicușor Dan“, arată Anamaria Gavrilă.

