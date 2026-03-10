Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit au cerut drone de interceptare ucrainene

Țările din Golful Persic și-au exprimat interesul pentru dronele de interceptare ucrainene și au trimis cereri de achiziție către compania ucraineană TAF Industries, relatează Financial Times, citat de site-uri de știri militare Militarnyi.

Emiratele au solicitat 5.000 de drone, Qatar – 2.000, iar Kuweitul și-a exprimat, de asemenea, interesul pentru achiziționarea acestor sisteme, a detaliat Oleksandr Yakovenko, fondatorul companiei TAF Industries.

„Ei vor să înțeleagă cum să integreze dronele noastre în sistemul de apărare mai larg. Acum, fiecare țară înțelege că are nevoie de sisteme de interceptare, deoarece nu este suficient să se bazeze doar pe ceva precum Patriot”, a spus Yakovenko.

Principala provocare

Potrivit acestuia, instruirea operatorilor de drone rămâne principala provocare pentru țările care doresc să implementeze rapid sisteme de interceptare, deoarece pregătirea personalului pentru operarea acestor drone poate dura câteva luni.

În februarie, TAF Industries a anunțat pregătirile pentru lansarea producției în serie a unei noi drone ucrainene de interceptare, OCTOPUS. Drona a fost dezvoltată de echipa tehnică a Ministerului ucrainean al Apărării pentru a contracara amenințările aeriene, inclusiv dronele de atac de tip Shahed.

Este de așteptat ca producția să fie realizată de mai multe companii ucrainene, precum și în Marea Britanie.

