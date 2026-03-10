Bărbat arestat preventiv după ce a lovit un poliţist cu o piatră

Un bărbat din judeţul Iaşi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a lovit un agent de poliţie cu o piatră în coaste şi în zona feţei.

„Inculpatul B.S., în data de 05.03.2026, în jurul orei 19.36, în timp ce se afla pe drumul public din satul Crucea, comuna Lungani, judeţul Iaşi, l-a lovit cu pumnul în care ţinea o piatră, în zona coastelor şi în zona feţei, la nivelul buzei superioare, pe numitul U.G.V., agent de poliţie, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzându-i acestuia suferinţe fizice”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani.

Agresorul a fost prezentat Judecătoriei Paşcani pentru a fi arestat preventiv, pentru 30 de zile, iar instanţa a admis această solicitare.

Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

