Barometrul INSCOP: George Simion, primul în clasamentul încrederii în personalităţi politice și în cel al notorietății

Liderul AUR George Simion conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 34,3%, urmat, de preşedintele Nicuşor Dan şi de premierul Ilie Bolojan, relevă datele Barometrului Inscop Reasearch pe luna martie. Fostul premier Victor Ponta ocupă poziţia a patra în topul încrederii, depăşindu-i pe Ciprian Ciucu, Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu. În ceea ce priveşte notorietatea, clasamentul se menţine, însă diferenţa dintre George Simion, Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan este foarte mică.

Notorietatea personalităţilor politice

În clasamentul notorietăţii conduc George Simion (acesta beneficiind de o notorietate de 98.8%), preşedintele Nicuşor Dan, care dispune de o notorietate de 98.6%, şi premierul Ilie Bolojan, cu o notorietate de 98.2%. Clasamentul continuă cu Victor Ponta –notorietate de 97.8%- şi cu liderul PSD, Sorin Grindeanu cu o notorietate de 82.7%. Urmează Ciprian Ciucu cu un nivel de notorietate de 63.1%, Dominic Fritz cu 59% şi Dan Dungaciu despre care declară că au auzit 25% dintre respondenţi.

Încrederea în personalităţi politice

34.3% dintre respondenţi declară că au foarte multă şi destul de multă încredere în George Simion, 27.6% în Nicuşor Dan şi 25.1% în Ilie Bolojan. Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta cu 20.9%, Ciprian Ciucu cu 15.7% şi Dominic Fritz cu 14.9%. 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu. Încrederea în lideri precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz, Dan Dungaciu şi, parţial Sorin Grindeanu este afectată şi de nivelul mai redus al notorietăţii.

George Simion

14.1% dintre participanţii la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puţină, iar 48.3% foarte puţină sau deloc. 1.8% nu ştiu sau nu răspund. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion.

Nicuşor Dan

7.3% dintre respondenţi declară că au foarte multă încredere în Nicuşor Dan. 20.3% au destul de multă încredere în preşedinte, 14.2% destul de puţină, iar 55.3% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan

Întrebaţi câtă încredere au în Ilie Bolojan, 9.9% dintre cei intervievaţi spun că au foarte multă, 15.2% destul de multă, 13.4% destul de puţină, iar 58.2% foarte puţină sau deloc. 1.6% nu ştiu sau nu răspund. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ilie Bolojan.

Victor Ponta

Întrebaţi câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanţii la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puţină, iar 55.2% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta.

Ciprian Ciucu

3.2% dintre cei intervievaţi au foarte multă încredere în Ciprian Ciucu, în timp ce 12.5% au destul de multă, 12.7% destul de puţină şi 27.6% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ciprian Ciucu.

Dominic Fritz

3.6% dintre cei intervievaţi au foarte multă încredere în Dominic Fritz, în timp ce 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puţină şi 30% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu

2.5% dintre cei chestionaţi menţionează că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, în timp ce 9.5% au destul de multă, 15.9% destul de puţină şi 50.2% foarte puţină sau deloc. 5% nu ştiu sau nu răspund. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Sorin Grindeanu.

Dan Dungaciu

3.2% dintre români afirmă că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu. 4.6% spun că au destul de multă încredere, 3.1% destul de puţină, iar 11% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dan Dungaciu.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare a fost interviul telefonic prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat, este de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

