Rezervor ilegal de gaz, găsit îngropat pe o plajă din Năvodari

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că luni a fost găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Poliția a efectuat cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal.

Descoperirea a fost făcută, luni la prânz, în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival. În zona fostei terase Lujo din Năvodari, un utilaj de tip terasier a avariat accidental rezervorul îngropat. Imediat au fost luate măsuri pentru securizarea zonei și alertarea autorităților competente.

Rezervorul de gaz a fost îngropat ilegal

Din verificările preliminare rezultă că rezervorul de gaz a fost îngropat ilegal în nisip de către operatorul economic care a administrat terasa din acea zonă.

Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat la data de 30 octombrie 2025, iar operatorului i-a fost impusă obligația de a dezafecta și evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu la data de 15 decembrie 2025.

Rezervorul respectiv nu a fost declarat și nu a avut niciun acord din partea Administrației Naționale Apele Române pentru amplasare, a precizat ministra Mediului.

Poliția a deschis dosar penal

Imediat după producerea incidentului, echipele de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral au securizat perimetrul și au restricționat accesul persoanelor pe o rază de aproximativ 100 de metri. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, inclusiv echipa specializată pentru substanțe periculoase, precum și Poliția Română.

”La data de 9 martie a.c., în jurul orei 13.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112 cu privire la faptul că, pe o plajă din orașul Năvodari, s-ar simți miros de gaz. Polițiștii deplasați la fața locului au asigurat perimetrul până la finalizarea verificărilor efectuate de către lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Din primele cercetări efectuate la fața locului ar fi fost identificată sursa de proveniență a mirosului, respectiv un rezervor GPL amplasat sub nivelul nisipului”, a transmis IPJ Constanța.

Poliția a efectuat cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal.

