Șofer beat și cu permisul suspendat, reținut după ce a provocat un accident mortal în timp ce fugea de poliție

Un șofer de 20 de ani care s-a urcat la volan mort de beat și cu permisul suspendat a omorât un om și a rănit grav trei, între care și un copil, în timp ce fugea de poliție. Tânărul a părăsit locul accidentului, dar a fost prins și reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. El are la activ numeroase infracțiuni rutiere.

Sâmbătă seară, în jurul orei 21.00, tânărul a refuzat să oprească la semnalele unor agenți, iar polițiștii s-au luat după el, pe străzile din Pitești.

În timpul urmăririi cu viteză foarte mare, a intrat pe contrasens și a lovit în plin o Dacia Sandero care mergea regulamentar. Înăuntru se aflau patru persoane, membri ai aceleiași familii.

Impactul a fost atât de puternic încât ocupanții locurilor din față au rămas încarcerați. Au fost cu greu scoși după mai bine de jumătate de oră. Șoferul, un bărbat de 68 de ani, a fost declarat decedat. Celelalte trei victime, două femei, de 43, respectiv 65 de ani, și un copil de 6 ani, au ajuns la spital în stare gravă.

Băut și cu permisul suspendat, a fugit de la locul accidentului

Imediat după accident, șoferul a fugit. A fost însă prins de trei polițiști aflați în timpul liber care opriseră să ajute victimele. Tânărul a fost testat și reieșit o alcoolemie de 0,91 la mie. Era conștient și a refuzat să meargă la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au descoperit că are nenumărate probleme încă din prima zi în care și-a luat permis. Atunci a fost sancționat pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 30 km. A mai avut apoi permisul suspendat de trei ori, iar în octombrie anul trecut a fost prins conducând cu permisul suspendat.

I s-a întocmit dosar penal. Acum are un altul pentru că a condus fără permis, pentru fugă de la locul accidentului, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Duminică șoferul a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Citește și: Olt: Adolescentă căutată de poliție după ce a fugit dintr-un centru de asistență socială