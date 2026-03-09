Olt: Adolescentă căutată de poliție după ce a fugit dintr-un centru de asistență socială

Poliţiştii din Olt caută o adolescentă de 16 ani care a plecat voluntar dintr-un centru de asistență socială din Slatina.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina au fost sesizați luni după-amiază, în jurul orei 16.50, de către un asistent medical din cadrul DGASPC Olt, că VĂTAFU TEODORA MARIA DĂNUȚA, în vârstă de 16 ani, a plecat voluntar de la un centru în care se afla instituționalizată și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,65 metri, 92 kg, ochi căprui, păr șaten prins în coadă, constituție atletică.

La momentul dispariţiei era îmbrăcată cu o helancă gri, pantaloni neagri, iar în picioare purta încălțări gri deschis.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea minorei sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

