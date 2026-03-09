Gorj: Bărbat arestat pentru că a racolat o tânără prin metoda loverboy și a obligat-o să se prostitueze 9 ani în străinătate

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a unei persoane cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

În cursul anului 2013, bărbatul, prin inducere în eroare (metoda loverboy), ar fi recrutat o tânără care avea 18 ani la acel moment, în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, acesta ar fi determinat victima să practice prostituția în mai multe țări, printre care Italia, Norvegia, Austria, Elveția, pe parcursul a nouă ani, însușindu-și banii obținuți de aceasta.

Polițiștii au efectuat trei percheziții pe 6 martie, în localitățile Rovinari, Fărcășești și Bâlteni, unde au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru trafic de persoane, iar sâmbătă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

