Fetiță rănită după ce o mașină lăsată cu frâna de mână netrasă a lovit un gard care s-a prăbușit peste ea

O fetiţă de 6 ani a fost la un pas să îşi piardă viaţa după ce părinţii ei au parcat maşina fără să tragă frâna de mână, iar autoturismul a plecat de pe loc și a rupt un gard care s-a prăbuşit peste copilă.

Părinții ei ar fi lăsat mașina pornită, fără să tragă frâna de mână, iar autoturismul ar fi alunecat și s-ar fi lovit de gard, care a a căzut peste fetiță.

Părinții au mers cu cea mică direct la Spitalul Orășenesc din Panciu. Copila avea lovituri la cap, mâini și picioare. Din cauza gravității rănilor, medicii au decis să o transfere la spitalul din Focșani, iar de acolo a fost dusă la SJU Galați.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală.

