Adolescent arestat după ce a lovit cu bâta în cap un bătrân și l-a lăsat în stradă, unde a murit

Un adolescent de 17 ani a fost arestat, fiind acuzat de omor, după ce, pe o stradă din localitatea sibiană Boian, a luat bâta unui bărbat de 73 de ani şi l-a lovit de mai multe ori în cap, apoi l-a lăsat în stradă. Victima a murit din cauza leziunilor şi a frigului.

„În noaptea de 06/07.03.2026 a avut loc o agresiune spontană între două persoane de sex masculin, consăteni din localitatea Boian, județul Sibiu, în timp aceştia ce se aflau într-o zonă publică. Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima, în vârstă de 73 de ani, de o bâtă şi a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei”, au transmis procurorii.

Bătrânul a murit în cursul aceleiaşi nopţi din cauza leziunilor suferite şi a expunerii prelungite la frig.

Adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Citește și: Sondaj INSCOP: AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot a românilor