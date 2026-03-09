Sondaj INSCOP: AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot a românilor

AUR continuă să conducă în preferințele electoratului, dar înregistrează o scădere față de începutul anului, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. În ceea ce privește participarea la scrutin, aproximativ 65% dintre români declară că sunt siguri că ar merge la vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, informează TVR.

AUR se menține pe primul loc în preferințele electoratului. Partidul ar obține aproximativ 38% din voturile celor care și-au exprimat opțiunea electorală.

Partidul se menține astfel pe primul loc în clasament, deși înregistrează o scădere față de luna ianuarie 2026, când era cotat la 40,9%. Nivelul actual este însă similar cu cel din noiembrie 2025, când AUR avea tot 38%.

Pe locul al doilea se află PSD, cu 19,2% din intențiile de vot. Social-democrații sunt în ușoară creștere față de ianuarie 2026, când erau creditați cu 18,2%.

PNL se situează pe locul al treilea, cu 14,5% din preferințele alegătorilor. Liberalii cresc ușor comparativ cu începutul anului, când aveau 13,5%.

USR ar obține 11,4% dintre voturi, în timp ce UDMR ar fi votat de 4% dintre respondenți.

În afara principalelor partide parlamentare, alte formațiuni politice înregistrează scoruri mai mici: SENS ar obține 3,6%, SOS România – 3,3%, iar POT – 3%. De asemenea, 1,6% dintre respondenți ar vota cu un alt partid, iar 1,4% ar opta pentru un candidat independent.

65% dintre români declară că sunt siguri că ar merge la vot

Sondajul arată și distribuția voturilor în rândul alegătorilor care declară că ar merge sigur la vot. În acest scenariu, AUR ar obține 38,6% din voturi, PSD – 16,9%, PNL – 13,9%, iar USR – 13,4%. UDMR ar aduna 4,4%, în timp ce SENS ar obține 3,6%, POT – 3,1%, iar SOS România – 3,4%.

Datele arată că 73,5% dintre respondenți au indicat un partid pentru care ar vota, iar aproximativ 53,8% dintre cei intervievați afirmă că sunt siguri că vor merge la vot.

În ceea ce privește participarea la scrutin, aproximativ 65% dintre români declară că sunt siguri că ar merge la vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie realizat lunar. Datele pentru această ediție au fost colectate prin interviuri telefonice în rândul a 1100 de respondenți, eșantion reprezentativ pentru populația adultă a României, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.

Citește și: Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu scuterul într-o mașină