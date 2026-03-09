Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu scuterul într-o mașină

Un tânăr, de 25 de ani, fără permis, s-a urcat pe un scuter, împreună cu prietena lui, și au plecat la plimbare. La scurt timp, a intrat într-o maşină căreia nu i-a dat prioritate. Tânărul a murit pe loc, iar fata de 19 ani a ajuns la spital.

„La data de 8 martie 2026, în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Independența, județul Galați.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Independența, în timp ce conducea un moped neînregistrat pe strada Zorilor din aceeași localitate, ajuns la intersecția cu strada Gării, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, din aceeași comună, intrând în coliziune cu acesta”, a transmis, duminică seară, IPJ Galați.

Tânărul nu avea permis

În urma impactului a rezultat decesul conducătorului mopedului, precum și rănirea unei tinere de 19 ani, din aceeași localitate, pasageră pe moped.

„Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a mai transmis sursa citată.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

