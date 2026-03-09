Tânăr reținut după ce a lovit un polițist venit la o intervenție

Un poliţist care a intervenit după ce o femeie din Reșița a apelat 112 întrucât era agresată de mai multe persoane, a fost, la rândul său, lovit de doi tineri. Unul dintre aceştia a fost reţinut pentru 24 de ore.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa anunţă că suspectul l-a lovit cu pumnul în faţă, l-a apucat de gât şi l-a zgâriat pe agentul de poliţie, în timp ce acesta intervenea în cartierul Secu din municipiul Reşiţa.

„Loviturile au fost aplicate în public, pe strada principală, de faţă cu mai multe persoane. În urma leziunilor, persoana vătămată necesită un număr de 10 zile de îngrijiri medicale”, au precizat procurrii.

”La data de 8 martie 2026, în jurul orei 15.40, poliţiştii din cadrul Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o femeie din localitatea Secu cu privire la faptul că a fost agresată fizic de mai multe persoane. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa – Biroul de Ordine Publică. În timp ce poliţiştii interveneau pentru aplanarea stării conflictuale, unul dintre ei a fost agresat fizic de doi bărbaţi, în vârstă de 19 şi 24 de ani”, a anunţat, luni, IPJ Caraş-Severin.

Îîn urma probatoriului administrat, luni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 24 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Luni urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de poliţişti şi procurori.

