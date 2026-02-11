Donald Tusk avertizează că Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri, 11 februarie, asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la „destabilizarea” Europei, potrivit EFE.

„În fond, există un risc real – și vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri – ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană”, a declarat Tusk într-o conferință de presă la Varșovia după o ședință a Consiliului de Miniștri.

„Confruntarea politică inutilă, lipsită de sens și dăunătoare dintre guvern și președinție” nu este doar „stupiditate sau rea voință”, ci „o încercare de a destabiliza întreaga Europă, o încercare de a limita rolul Poloniei în Uniunea Europeană”, a subliniat premierul polonez.

Prin aceste declarații, Tusk se referea la criticile opoziției la adresa fondurilor europene de apărare SAFE, pe care liderii principalului partid de opoziție, Lege și Justiție, le consideră ‘o escrocherie uriașă care leagă achizițiile militare de industria germană și franceză’.

Potrivit lui Mariusz Blaszczak, titular la Ministerul Apărării în perioada în care partidul Lege și Justiție era la putere, aceste achiziții generează ‘datorii greu de plătit și sunt lipsite de transparență’.

Tusk a subliniat că opoziția ‘reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a stabilității țării’

Tusk a subliniat că opoziția, atât cea din partea partidului Lege și Justiție, cât și cea a președintelui Karol Nawrocki, aliniat ideologic cu acest partid ultraconservator, ‘reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a stabilității țării’.

Nawrocki, a cărui semnătură este esențială pentru aprobarea aderării Poloniei la programul SAFE, și-a manifestat opoziția față de programul Bruxellesului de împrumuturi pentru apărare, calificându-l drept un ‘un colac de salvare pentru economia germană’, și a spus că o parte semnificativă a achizițiilor de arme efectuate cu bani europeni ‘sfârșesc prin a ajunge în mâini străine’.

Ministrul apărării din partea coaliţiei lui Tusk a apărat miercuri urgenţa acestor fonduri europene

Dacă președintele polonez își impune veto-ul asupra aderării la SAFE, așa cum a făcut în trecut cu legi importante privind apărarea, cum ar fi o lege privind securitatea cibernetică, parlamentul ar putea să-l anuleze cu trei cincimi din voturi (276), dar coaliția lui Tusk nu are suficiente locuri (248) pentru aceasta.

La rândul său, ministrul apărării din partea coaliţiei lui Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, a apărat miercuri urgenţa acestor fonduri europene şi a insistat că bugetul de stat este insuficient pentru a acoperi nevoile de modernizare a armatei. În ceea ce priveşte povara financiară, Kosiniak-Kamysz a declarat că este „sigur” că în viitor UE va decide să şteargă o parte din datoriile pentru creditele acordate în cadrul programului SAFE.

