Sondaj Avangarde. Câţi români vor în Consiliul de Pace al lui Trump

Rezultatele unui sondaj Avangarde, realizat în 22-23 ianuarie, arată că 44% dintre români consideră că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, iar 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Cei mai mulți dintre cei care susțin aceste poziții au studii primare, în timp ce la polul opus se află cei cu studii superioare.

36% dintre respondeți au spus că România nu trebuie să adere la Consiliul pentru Pace, iar 22% susțin că președintele Dan nu trebuia să meargă la Davos.

Majoritatea respondenților sunt nemulțumiți (34%) și foarte nemulțumiți (21%) de activitatea pe plan extern a președintelui Nicușor Dan.

60% dintre români cred că NATO ne-ar apăra dacă România ar fi atacată militar, în timp ce 27% cred că nu ne-ar apăra.

În același timp, 62% au încredere în NATO, 50% în ONU, 50% în UE, doar 33% în Parlamentul European și 32% în Comisia Europeană, potrivit G4Media.ro

Date tehnice:

Universul cercetării: populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României

Perioada culegerii: 22.01.2026 – 23.01.2026

Volumul eșantionului: 820 de subiecți

Metoda culegerii: CATI (Telefonic)

Marja de eroare: eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,3%

Ponderarea datelor: S-au realizat ponderări pe criterii precum: gen și nivel de educație.

Eșantion: Eșantion multi-stratificat, probabilistic

Suma procentelor: În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită

rotunjirii valorilor.

