Proteste violente la Bruxelles. Fermierii au blocat drumurile în capitala UE și s-au ciocnit cu polițiștii

Sute de fermieri au venit cu tractoarele pe străzile Bruxelles-ului, joi, pentru a protesta față de Acordul UE-Mercosur, care prevede facilitarea exporturilor din țările din America Latină.

Demonstranții s-au adunat în piața de lângă clădirea Europa, din Bruxelles. Protestul lor a început la orele prânzului, pe fundal se aud explozii și vuvuzele, iar aceștia dau cu artificii și scandează, potrivit observatornews.ro

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

La manifestation des #agriculteurs européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles.



Nombreux jets de patates et projectiles contre gaz lacrymogène et lance à eau.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/lGd6Vq0oGX — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea fermierilor care au blocat drumurile cu tractoare și au aruncat ouă, dar și cartofi, în timp ce liderii europeni s-au adunat pentru începerea Summit-ului, potrivit Euronews. La protest sunt prezenți fermieri Belgieni, dar și din Polonia sau Franța.

Agricultorii se opun adoptării acordului Mercosur, pentru că aceștia vor fi afectați de concurența neloială generată de exporturile de produse mai ieftine ale giganților agroalimentari din țări precum Paraguay, Uruguay, Brazilia și Argentina și Bolivia.

Agricultorii se tem de o concurență acerbă

Agricultorii se tem de o concurență acerbă, dar și de protecția mai slabă oferită de acord. Președintele francez, Emmanuel Macron a declarat, joi, că acordul nu poate fi semnat în condițiile actuale și că interesele producătorilor locali sunt prioritare. Miercuri, Italia s-a alăturat opoziției, după ce premierul italian Giorgia Meloni, a declarat în Parlament că semnarea acordului „ar fi prematură” și că Italia își dorește „garanții reciproce adecvate pentru sectorul nostru agricol” înainte de aprobarea acordului.

Varianta propusă a acordului Mercosur ar elimina treptat taxele vamale pentru majoritatea mărfurilor comercializate între UE și țările Mercosur pe o perioadă de 15 ani.

