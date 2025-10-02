Tânăr reținut după ce a violat o adolescentă la o petrecere

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația că ar fi agresat sexual o fată de 15 ani, la o petrecere.

„În data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui tânăr de 22 de ani, din comuna Poieni. În fapt, la data de 29 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați prin plângere penală depusă de un bărbat de 41 de ani, din comuna Poieni, cu privire la faptul că fiica sa minoră, de 15 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Din verificările preliminare a rezultat că, în noaptea de 23/24 septembrie a.c., minora ar fi participat la o petrecere organizată într-o locuință din comuna Poieni, unde ar fi consumat băuturi alcoolice, ajungând într-o stare avansată de ebrietate, în imposibilitate de a se apăra. Profitând de această situație, tânărul de 22 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta“, a transmis IPJ Cluj.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința tânărului, polițiștii au ridicat mai multe medii de stocare, respectiv o tabletă și trei telefoane mobile, care urmează să fie supuse expertizării.

În urma probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și luării măsurilor legale, tânărul fiind cercetat pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

