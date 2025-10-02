România, pe ultimul loc în UE la absolvenți de studii superioare. Programe speciale pentru tinerii vulnerabili

România continuă să ocupe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea absolvenților de studii superioare.

Conform Eurostat, doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani aveau o diplomă de facultate în septembrie 2025, față de media europeană de 44%.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât 80% dintre tinerii din mediul rural și comunități defavorizate declară că își doresc să urmeze studii universitare, însă barierele financiare reprezintă principala piedică. Aproape 41% dintre liceeni spun că nu intenționează să meargă la facultate, preferând să se angajeze imediat după liceu.

Sprijin pentru tinerii vulnerabili: „Vreau la facultate

Pentru a combate acest fenomen, Fundația World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) derulează programe de sprijin pentru tinerii aflați în situații vulnerabile.

Programul „Vreau la facultate”, inițiat de World Vision și susținut de compania OSCAR Downstream, are ca obiectiv sprijinirea studenților din mediul rural și comunități defavorizate. Beneficiarii primesc ajutor financiar, dar și consiliere, mentorat și activități educaționale care să le faciliteze tranziția spre piața muncii.

Mentorat, ateliere și vizite la companii

În anul universitar 2024–2025, 68 de studenți au primit sprijin, fiind ghidați de 35 de mentori în peste 300 de sesiuni individuale de mentorat.

Au fost organizate 38 de ateliere pe teme precum: planificarea carierei, redactarea CV-ului, interviuri de angajare, reconversie profesională, utilizarea inteligenței artificiale sau combaterea hărțuirii stradale.

Studenții au participat și la vizite în companii de prestigiu – Deloitte, MassMutual, Accesa și Vertiv – și au beneficiat de 92 de sesiuni de consiliere individuală pe teme de autocunoaștere, gestionarea timpului și pregătirea pentru examene.

„Prin programul Vreau la facultate sprijinim studenții din medii defavorizate să își continue studiile și să se dezvolte personal și profesional. Credem că fiecare tânăr are dreptul la șanse egale și la oportunități reale”, a declarat Mihaela Nabar, director executiv World Vision România.

Proiectul iUBB: acces la resurse și succes educațional

În paralel, World Vision România și UBB implementează proiectul iUBB – „Acces la Resurse și Îndrumare pentru Succes Educațional”, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești și cu sprijinul Programului Educație și Ocupare (PEO).

Proiectul se adresează studenților vulnerabili (eligibili pentru burse sociale, de etnie romă sau cu părinți fără studii superioare), dar și elevilor de liceu.

Până acum, 37 de studenți au beneficiat de 79 de ședințe de consiliere în carieră, 23 de ședințe de consiliere psihologică și 14 workshopuri tematice. Totodată, 37 de elevi din 11 licee au primit sprijin vocațional și educațional.

Construirea unui viitor prin educație

Atât prin „Vreau la facultate”, cât și prin „iUBB”, tinerii primesc sprijin concret: ajutor financiar, consiliere psihologică și vocațională, mentorat și acces la profesioniști din diverse domenii.

„Educația este motorul care poate reduce inegalitățile sociale. Susținem programele care le oferă tinerilor vulnerabili șansa de a-și construi un viitor solid”, a subliniat Luiza Dumitru, Communication & Marketing Director, OSCAR Downstream.

Prin aceste inițiative, World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai transmit un mesaj clar: niciun tânăr nu ar trebui să renunțe la visul de a merge la facultate din lipsă de resurse.

