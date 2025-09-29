16.8 C
Craiova
luni, 29 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateUnul dintre muncitorii răniţi în explozia de la fabrica Kronospan a murit la spital

Unul dintre muncitorii răniţi în explozia de la fabrica Kronospan a murit la spital

De Daniela Moise
Unul dintre muncitorii răniţi în explozia de la fabrica Kronospan a murit la spital
Unul dintre muncitorii răniţi în explozia de la fabrica Kronospan a murit la spital

Unul dintre muncitorii răniţi în explozia produsă în 1 septembrie la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit la spital. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a anunţat, luni, că muncitorul rănit în explozia produsă la un buncăr de sortare a materialelor de la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit, sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara.

IPJ a precizat că, în urma decesului muncitorului, se fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Bărbatul era din Sri Lanka, avea 48 de ani şi a fost unul dintre cei patru muncitori surprinşi de suflul exploziei produse în 1 septembrie la fabrica din Şebeş. 

Pompieri din trei judeţe – Alba, Sibiu şi Mureş – au intervenit pentru stingerea incendiului. Deflagraţia a fost atât de puternică încât o coloană de flăcări şi fum a fost văzută de la distanţe mari, în momentul în care s-a produs.

Citeşte şi: Două angajate, găsite carbonizate la mansarda unui hotel cuprins de incendiu. Unitatea fusese închisă pentru că nu avea autorizaţie ISU

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA