Două angajate, găsite carbonizate la mansarda unui hotel cuprins de incendiu. Unitatea fusese închisă pentru că nu avea autorizaţie ISU

Două angajate de origine nepaleză, de 21 şi 24 de ani, au murit în urma incendiului care a cuprins luni dimineaţă mansarda hotelului din Prahova unde lucrau. Imobilul nu avea autorizaţie ISU şi administratorul fusese amendat cu două săptămâni în urmă. Tot atunci s-a luat decizia închiderii hotelului până la intrarea în legalitate. Dintre cei cinci angajaţi se aflau în clădirea în care a izbucnit focul, doar trei au reuşit să iasă din clădire la timp.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Blejoi au fost sesizați luni dimineaţă, în jurul orei 07.15, prin apel 112, despre un incendiu la un imobil de tip hotelier situat în satul Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, au 14 autospeciale, care au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric

Hotelul nu avea autorizaţie de securitate pentru incendiu şi fusese amendat, cu doar două săptămâni în urmă, de ISU. Tot atunci a fost şi suspendată activitatea, până la intrarea în legalitate. Nu avea hidranţi nici interiori, nici exteriori. Focul ar fi pornit de la un cablu electric.

„În data de 16 septembrie operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei“, a transmis ISU Prahova.

„El a fost construit fără autorizaţie, conform unei expertize transmise a fost construit în anul 2019 şi edificat în anul 2023 ca și construcție parter plus două etaje plus mansardă, adică în forma în care este şi acum“, a declarat Daniel Apostol, primarul din Bărcăneşti.

Focul a fost stins după trei ore. Incendiul a afectat 500 de metri pătraţi, ultimul etaj şi mansarda clădirii.

Două cadavre carbonizate în mansarda hotelului

Cadavrele carbonizate a două angajate ale hotelului au fost găsite în mansarda clădirii după stingerea flăcărilor.

În prezent, polițiștii efectuează cercetări judiciare și verificări operative, în scopul stabilirii cu exactitate a cauzelor și a împrejurărilor producerii evenimentului.

