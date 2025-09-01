CSM acuză o campanie de defăimare a magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă ”fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că, pe lângă manifestări ”de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor” constatate în mediul online, ”manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”.

CSM anunţă că va sesiza organele de urmărire penală cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete sau identificate online.

CSM reclamă „campania de defăimare a magistraţilor“

CSM continuă să reclame ”campania de defăimare a magistraţilor iniţiată şi întreţinută de luări de poziţie repetate din zona factorului politic şi promovate intens în mass-media”, susţinând că aceasta are rolul de a ”distrage atenţia de la problemele economice şi sociale cu care se confruntă societatea”., potrivit news.ro.

”Consiliul Superior al Magistraturii a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă. În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat şi a generat consecinţe greu de imaginat într-un stat de drept.

Reţelele sociale abundă în luări de poziţie de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor, în sensul instigării directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de CSM, luni după-amiază.

CSM va sesiza organele de urmărire penală

În acest context, CSM precizează că va reclama toate atacurile la adresa procurorilor, judecătorilor sau a membrilor familiilor acestora.

”Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete, precum şi cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraţilor că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecţia judecătorilor şi procurorilor”, se mai arată în documentul citat.

